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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أحدث عرسان الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الآونة الأخيرة شهدت احتفال عدد من نجوم الكرة سواء الحاليين أو السابقين بزفافهم أو إعلان خطوبتهم على صعيد الأهلى و الإسماعيلى و بيراميدز و مدرب منتخب مصر السابق .
و احتفل حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى السابق بزفافه على ميرنا على غيط نجلة لاعب الدراويش الأسبق، بينما إحتفل هانى رمزى مدرب منتخب مصر السابق بزفافه فى أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد من الرياضين على هالة جرجس .
كما إحتفل أيضا كريم نيدفيد بعقد قرانه فى أحد المساجد بحضور كوكبة من النجوم على زوجته رنا ،لاسيما و أن الثنائى أحمد أيمن منصور نجم بيراميدز و باهر المحمدى نجم الإسماعيلى أعلنا خطبتيهما و معههما أحمد الشيخ نجم الأهلى .
و يرصد الخليج 365 لقطات توضح إحتفالات نجوم الكرة بالإرتباط مع النصف الحلو فى الصور التالية :
كريم نيدفيد و زوجته رنا
باهر المحمدى و خطيبته
أحمد منصور و خطيبته ساندى
هانى رمزى و زوجته 0
حسنى عبد ربه و زوجته 1
أحمد الشيخ و خطيبته ندى
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