شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: تعديلات الجبلاية لجدول الدورى تؤثر سلباً على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أدهم السلحدار، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن التعديلات الأخيرة التى أجرتها لجنة المسابقات ستؤثر بشكل سلبى على اللاعبين.

وقدمت لجنة المسابقات مواجهة الإسماعيلى مع طنطا لـ 16 أكتوبر بدلا من 24 من نفس الشهر ضمن مباريات الأسبوع الخامس، بجانب مواجهة حرس الحدود التى ستقام 19 بدلا من 18 أكتوبر، وذلك بعد إعلان الاتحاد العربى موعد لقاء الدراويش مع الجزيرة الإماراتى يوم 23 فى ذهاب ثمن نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف مدرب الإسماعيلى، فى تصريحات صحفية، ”يجب على اتحاد الكرة مراعاة موقف الفريق والوصول لحل لتلك الأزمة التى ستؤثر على اللاعبين بشكل سلبى، فى ظل خوض الفريق مباراة كل يومين فقط”.

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وتابع السلحدار، ”يجب على اتحاد الكرة أن يهيئ لجميع الأندية التى تشارك بالبطولات القارية الأجواء المثالية التى تسهم فى تحقيق نتائج مميزة لرفع راية مصر عاليا".

وكان فريق الكرة الأول بالإسماعيلى قد واصل الاستعداد لاستئناف مشواره بالدورى المحلى على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.

المران بدأ باجتماع عقده المدير الفنى الصربى ميودراج يسيتش قام خلاله بتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم فى المران من أجل التواجد بتشكيل الفريق.

كما تطرق المران لتدريبات بدنية شاقة واختتمت بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات لمنح اللاعبين التعليمات الفنية واصلاح الأخطاء.