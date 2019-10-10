شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ إبراهيم أبو اليزيد فى الإسماعيلى قبل مواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع إبراهيم أبواليزيد، مدافع الإسماعيلى، لاختبار طبى الأحد المقبل لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وقال الدكتور أيمن عوض الله، عضو الجهاز الطبى للفريق، إن اللاعب بدأ يتعافى من الإصابة التى تعرض لها والمتمثلة فى تمزق بالعضلة الخلفية.

وكان اللاعب قد غاب عن مباراة دجلة الأخيرة والتى انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف.

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ويختتم فريق الإسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج، استعداداته اليوم لمواجهة المنصورة ودياً والمقرر لها الرابعة والنصف عصر غد الجمعة على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة طنطا.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى، جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.