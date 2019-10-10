النجم يوضح تطورات أزمة كوليبالي.. والأهلي يعقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي، إن ناديه يسعى إلى حل أزمة اللاعب سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الساحلي الحالي والأهلي السابق.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"لم ننه أزمة كوليبالي حتى الآن مع الأهلي لعدم وصولنا لاتفاق".

من جانبه رد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات عبر "إم بي سي مصر" :"الأهلي حصل على حكم قضائي ضد اللاعب وعليه الالتزام به".

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وتابع :"اللاعب مطالب بدفع مليون و400 ألف دولار، وإدارة النجم الساحلي تحدثت معنا منذ بداية الموسم وقبل إغلاق باب القيد الأفريقي إلا أننا لم نتوصل لاتفاق لعدم حصولنا على الضمانات اللازمة".

وسبق وأن صرح مصدر بالأهلي لـ"يلا كورة" أن إدارة النادي الأحمر رفضت عرضًا من جانب إدارة النجم بتقسيط المبلغ الخاص بعقوبة اللاعب.

وكان صاحب الـ24 عامًا لعب في صفوف الأهلي في عام 2017 قبل أن يهرب من النادي بعد أشهر متجهًا لفريق بارتيك الإسكتلندي ومنه الانضمام لصفوف النجم الساحلي خلال الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن قرعة دوري أبطال أفريقيا بدور المجموعات وضعت الأهلي بجانب النجم الساحلي في المجموعة الثانية بجانب تواجد فريقي الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.