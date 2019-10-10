تغيير في جهاز الزمالك قبل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انضمام عصام مرعي للجهاز الفني لفريق الكرة من أجل تولي منصب المدرب العام.
رئيس الزمالك قال في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" في الساعات الأولى من صباح الخميس، إن مرعي لا يعرف حتى الآن بمهمة تكليفه.
وكشف رئيس القلعة البيضاء أن انضمام مرعي جاء بعد موافقة المدرب الصربي ميتشو ليكون بدلاً من أيمن عبد العزيز المدرب المساعد بالجهاز الفني الحالي.
ومن المقرر أن ينضم مرعي للجهاز الفني بداية من اليوم على أن يظهر في التدريبات مساءً استعدادًا لمباراة القمة أمام الأهلي.
وشهدت الفترة الماضية رغبة من جانب إدارة القلعة البيضاء على إجراء تغيير في الجهاز الفني للزمالك والذي يقوده ميتشو بعد التعادل أمام نادي مصر.
وفقد الزمالك مساء الأحد الماضي نقطتين في مشواره بمسابقة الدوري بعدما فرض عليه الصاعد حديثًا نادي مصر التعادل بهدف لكل جانب في مباراة أقيمت على ملعب "السلام".
الزمالك أصبح متساويًا في النقاط مع بيراميدز والمقاولون العرب برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطيتن عن الأهلي متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.
ويستعد الزمالك حاليًا من أجل ملاقاة غريمه التقليدي الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري في قمة مباريات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري.
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