هزيمة خامسة.. بولندا تفوز على مصر في كأس العالم للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى منتخب مصر لكرة الطائرة رجال خسارة جديدة في بطولة كأس العالم والتي تنظمها اليابان على يد منتخب بولندا بثلاثة أشواط دون رد.

المنتخب البولندي حقق في الشوط الأول نتيجة 25 مقابل 19 لصالح مصر، واستمر منتخب "الفراعنة" في السقوط بالشوط الثاني حيث جاءت النتيجة (25 - 19).

وعاد المنتخب البولندي في الشوط الثالث ليفوز على المنتخب المصري (25 - 16).

وكان المنتخب المصري افتتح مبارياته في البطولة بالفوز على منتخبي أستراليا وإيران ثم تراجع منتخب "الفراعنة" من خلال الخسارة في خمس مباريات متتالية.

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بداية هزائم المنتخب المصري كانت على يد منتخب البرازيل بنتيجة (3-1) ثم منتخب كندا (3-2).

وتفوق المنتخب الروسي على نظيره المصري بالفوز (3-1)، بجانب الخسارة من إيطاليا وبولندا بثلاثة أشواط دون رد.

وأصبح أمام المنتخب المصري أربع مباريات على النهاية حيث ستكون البداية أمام المنتخب الياباني ثم مواجهة منتخبي تونس والأرجنتين، على أن تختتم المباريات بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد المنتخب المصري حاليًا بعد الخسارة من المنتخب البولندي في المركز العاشر برصيد سبع نقاط.

ويتصدر المنتخب البرازيلي الترتيب بـ18 نقطة من ست مباريات، يليله المنتخب البولندي بنفس الرصيد لكن خاض سبع مباريات، ثم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بـ16 نقطة من ست مباريات.