تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الخميس المتنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: التصفيات الآسيوية لكأس العالم 04:00 ـ سوريا VS جزر المالديف 05:25 ـ السعودية VS سنغافورة 06:00 ـ العراق VS هونغ كونغ 06:00 ـ الأردن VS الكويت Advertisements 06:00 ـ لبنان VS تركمنستان 06:00 ـ الإمارات VS إندونيسيا مباريات ودية 02:30 ـ البرازيل VS السنغال 09:00 ـ الجزائرVS الكونغو تصفيات كأس أمم أوروبا 08:45 ـ هولندا VS أيرلندا الشمالية 08:45 ـ بلجيكا VS سان مارينو

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