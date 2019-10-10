رياضة | مرتضى منصور يفاجئ الجميع ويعلن الصلح مع الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يفاجئ الجميع ويعلن الصلح مع الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تصالحه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤكدا أنه من الآن لا توجد مشكلات معه نهائياً.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم" والذي يذاع على فضائية "الحدث"، أن يوسف حفيده أبلغه أنه صديق لحفيد محمود الخطيب بالمدرسة وأنه يرى ألا يكون هناك مشكلة بينهما احتراماً للصداقة التي تجمع الأحفاد ولقيمة الخطيب كونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية.