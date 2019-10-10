رياضة | مدافع برشلونة عن الكلاسيكو: أعشق الفوضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة عن الكلاسيكو: أعشق الفوضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة أنه يحب إثارة الفوضى والمشاكل قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقال بيكيه لصحيفة سبورت الإسبانية: "أستمتع بالفوضى فعندما أخوض الجدال وتعم الفوضى فإنها لحظات جيدة بالنسبة لي.. الأمر كله هزلي فنقحم أنفسنا في مشكلة ما لأننا نريد بعض الإثارة".

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وأشار بيكيه إلى أنه لا يهتم بما يثار حول تصريحاته عن الكلاسيكو لأنه يجب أن تكون صلبًا عندما تتخطى مرحلة الشباب قائلًا: "وجود أشخاص ضدي يحفزني أكثر فكلما لعبت بشكل أفضل، كلما أزعجتهم أكثر".