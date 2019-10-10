رياضة | موعد الظهور الرسمي الأول لكهربا مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد الظهور الرسمي الأول لكهربا مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت في الساعات الماضية، تقارير صحفية تؤكد حسم مسئولو النادي الأهلي، لصفقة محمود كهربا لاعب فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

وأشارت التقارير، إلى أن كهربا وقع على عقد لمدة 4 مواسم ونصف بدءا من يناير المقبل.

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وكان كهربا قد قرر فسخ تعاقده مع نادي الزمالك في الصيف الماضي، وقام بالتوقيع للفريق البرتغالي، وشارك الدولي المصري مع فريقه ببطولة الدوري البرتغالي وسجل هدف وحيد حتى الآن.