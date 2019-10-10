رياضة | خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل موقعة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل موقعة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني، من دعم كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، والعودة للمشاركة في المباريات بعد الإصابة التي أبعدته عن الفريق مؤخرا.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فأن مارسيلو انتظم في التدريبات الجماعية، مشيرة إلى أن النجم البرازيلي شارك في الجزء الأول من التدريب.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن بقية المصابين ميندي، ناتشو، كروس وأسينسيو واصلوا العمل والتعافي من الإصابات المختلفة التي تطاردهم، حيث عمل الفرنسي ميندي مع الكرة على انفراد على العشب.

​​​​​​​ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال مايوركا، عقب فترة التوقف الدولي بالجولة التاسعة من الليجا، على أن يصطدم ببرشلونة يوم 26 من الشهر الجاري بالجولة العاشرة.