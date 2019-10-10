رياضة | ريال مدريد يستغني عن نجمه ليوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستغني عن نجمه ليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على بيع فرانشيسكو إيسكو لنادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

ويواجه إيسكو لانتقادات لاذعة في الموسم المنقضي بسبب انخفاض لياقته البدنية وزيادة وزنه ولا يزال ضمن قائمة طويلة من الذين سيرحلون في الميركاتو الشتوي.

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وكشفت شبكة دون بالون الإسبانية عن أن مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز لا يمانع رحيل فرانشيسكو إيسكو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي ولكن بسعر لا يقل عن 70 مليون يورو.

وأشارت إلى أن رئيس ريال مدريد يرحب بفكرة بيع فرانشيسكو إيسكو لنادي يوفنتوس مقابل ضم الألماني إيمري تشان ومبلغاً من المال.