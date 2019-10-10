رياضة | رينيه فايلر يغازل حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يغازل حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت إدارة الكرة بالنادي الأهلي على السويسرى رينيه فايلر المدير الفني اسمي حسام حسن مهاجم سموحة وطاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب لضمه أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وطلبت إدارة بالكرة بالأهلي من رينيه فايلر رأيه النهائي في إمكانية ضم أحد اللاعبين في الميركاتو الشتوي وأبدى فايلر موافقة مبدئية على حسام حسن لكنه طلب انتظار رؤية مباريات أكثر لطاهر محمد طاهر.

قرعة دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - الفائز من الزمالك وجينيراسيون - زيسكو الزامبي - أول أغسطس الأنجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي- النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتنيوم الزيمبابوي.

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي - صن داونز الجنوب إفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الأنجولي.

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المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - الرجاء المغربي - فيتا كلوب الكونغولي - شبيبة القبائل الجزائري.

تصنيف الأندية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

المستوى الأول: ‏الترجي - مازيمبي - الوداد – الأهلي

المستوى الثاني: ‏النجم الساحلي – صن داونز - الزمالك - اتحاد العاصمة

المستوى الثالث: الرجاء - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال

المستوى الرابع: أول أغسطس - بلاتينيوم ستارز - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل