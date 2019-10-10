رياضة | مانشستر يونايتد يحدد خليفة سولشاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحدد خليفة سولشاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن النرويجي سولشاير، باتت أيامه معدوده على رأس المهمة الفنية لفريق مانشستر يونايتد، عقب تراجع نتائج الفريق بشكل كبير هذا الموسم. ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فأن اليونايتد يضع عينه على المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني، جوليان ناجلسمان لخلافة مدربه الحالي، النرويجي أولي جونار سولشاير.

وقدم اليونايتد أسوء بداية موسم للنادي منذ 30 عامًا، حيث يحتلوا المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ووضعت إدارة اليونايتد قائمة من المدربين لخلافة سولشاير، إذا استمر المستوى في الهبوط، من بينهم الإيطالي ماسيميليانو أليغري والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

يملك ناجلسمان عقدًا مع لايبزيغ حتى عام 2023، لكن مانشستر سيبذل المجهود اللازم إذا استقر على اختياره لخلافة سولشاير، من أجل إحضاره إلى أولد ترافورد.