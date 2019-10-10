رياضة | قرعة إفريقيا.. المهاجم الهارب يصطدم بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة إفريقيا.. المهاجم الهارب يصطدم بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد قيس عاشور المتحدث باسم النجم الساحلي على أنهم سيكونون في أفضل حالاتهم في مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وأنهم يسعون لحل أزمة سيلمان كوليبالي مع الأهلي.

وقال عاشور في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر: "أتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا في مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف :"تعاقدنا من 3 صفقات جديدة ونسعى لحل أزمة سيلمان كوليبالي مع الأهلي.. سنكون في أفضل حالتنا أمام الأهلي ونسعى للفوز بالمباراة".