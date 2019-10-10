رياضة | البدري يقرر تقديم مران المنتخب من أجل لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يقرر تقديم مران المنتخب من أجل لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة حسام البدري تقديم موعد مران المنتخب اليوم الخميس ليقام فى الخامسة والنصف مساءاً بدلا من السادسة.

ويأتي هذا القرار من أجل خروج لاعب الأهلي من المعسكر لحضور حفل التتويج بدرع الدوري من قبل اتحاد الكرة والتى تنطلق فى الثامنة مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري .

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وتوج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري عن الموسم المنقضي 2018 – 2019 ، للمرة الـ41 فى تاريخه، وتقرر تسليم الدرع فى إحتفالية كبري بتنظيم شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة و النادي الأهلي فى حضور مسئولو الأهلي و اتحاد الكرة وكوكبة من رموز الرياضة.

وصرح مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أنه سيتم إقامة إحتفالية تسليم الدرع للدوري فى الموسم الجاري وسيتم تكريم فيها أفضل لاعب و ناشئ و حارس مرمى و حكم و حكم صاعد بالإضافة إلى جائزة لأفضل جمهور.

وأوضح مسؤلو الجبلاية أن ضيق الوقت منع تكريمهم فى الموسم الحالي، والإكتفاء بحفل لتسليم درع الدوري فقط للأهلي صاحب اللقب فى الموسم المنقضى إلى جانب تسليم كأس مصر للفريق الفائز ايضاً فى النسخة المقبلة.