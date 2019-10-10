رياضة | بالفيديو والصور.. منتخب الطائرة يسقط أمام بولندا بكأس العالم باليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو والصور.. منتخب الطائرة يسقط أمام بولندا بكأس العالم باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تذوق المنتخب المصري الأول للكرة الطائرة، الخسارة الخامسة له توالياً ببطولة كأس العالم المقامة باليابان، أمام نظيره المنتخب البولندي .
وسقط المنتخب الوطني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، جاءت نتائج الأشوط كما يلي :-
الشوط الأول: 25 -19 لصالح بوبندا
الشوط الثاني: 25 - 18 لصالح بوبندا
الشوط الثالث: 25-16 لصالح بوبندا
كما أخفق المنتخب المصري بالأمس أمام نظيره المنتخب الإيطالي، وهُزم أيضا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء بنتيجة (19-25، 21-25، 22-25)، وقدم الفراعنة واحدة من أسوأ مبارياتهم على مدار البطولة.
وافتتح المنتخب المصري البطولة بفوزين متتاليين على كل من منتخب أستراليا، ومنتخب إيران، ومن ثم انخفض الأداء وهُزم الفراعنة في خمسة مواجهات توالياً، ليظهر بأداء ردئ.
ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري لكرة الطائرة نظيره اليابان ظهر غداً الجمعة في تمام الساعة 12.20 دقيقة.
الجهاز الفني للفراعنة
ويقود تدريب المنتخب المصرى للكرة الطائرة، المدرب الهولندى جيدو فيرمويلين صاحب الـ55 عاما، ويعاونه المدرب أحمد عاشور، والدكتور أحمد سعودي طبيب الفريق، وسامح ظلام للعلاج الطبيعي، ورجب قطب محلل الأداء، ومنصور أحمد مدير المنتخب، وشريف الشمرلي مدير المنتخبات الوطنية.
قائمة اللاعبين
ويمثل مصر في كأس العالم للكرة الطائرة 14 لاعبا هم عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسري ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودي ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.