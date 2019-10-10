الامارات | بالفيديو.. ترحيب خاص بالأخضر السعودي في أرض فلسطين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ترحيب خاص بالأخضر السعودي في أرض فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف المنتخب الفلسطيني شقيقه السعودي في المباراة التي ستجمع المنتخبين في الخامس عشر من الشهر الحالي، على ملعب "فيصل الحسيني"، في رام الله شمال القدس، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك في المباراة التاريخية التي ستجمع المنتخبين.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي سيلعب فيها المنتخب السعودي في ارض فلسطين، وقد رحبت أسرة الكرة الفلسطينية بشكل خاص بالأخضر السعودي من خلال فيديو جميل يعبر عن المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين.