شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تجتمع لبحث عدد من الملفات أبرزها صفقات الانتقال الشتوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودخلت إدارة الأهلى فى مفاوضات مع كهربا منذ فترة إلا أن الإدارة الحمراء لا ترغب فى ضم اللاعب إلا فى حالة انهائه لأزمته وقضاياه مع الزمالك، فى الوقت الذي تتحفظ إدارة الأهلى حتى الأن أيضاً على مطالب كهربا المادية.
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