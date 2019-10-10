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لجنة التخطيط بالأهلى تجتمع لبحث عدد من الملفات أبرزها صفقات الانتقال الشتوي...

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جدة - عمرو شويل تُناقش لجنة التخطيط بالأهلى عدداً من الملفات الهامة، وعلى رأسها صفقات النادي التي من المنتظر أن يتم ابرامها بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

 

وتدرس لجنة التخطيط مدى جدية التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، خاصة فى حالة النجاح فى ضم رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسيفيلد الأنجليزي بعد انتهاء مدة إعارته بنهاية الموسم الجاري من عدمه.

 

واستقرت لجنة التخطيط على التعاقد مع كهربا حال الفشل فى ضم رمضان صبحي بشكل نهائي، فيما ستدرس اللجنة مدى جدية التعاقد مع كهربا نجاح مفاوضات ضم رمضان صبحي بشكل نهائي.

 

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ودخلت إدارة الأهلى فى مفاوضات مع كهربا منذ فترة إلا أن الإدارة الحمراء لا ترغب فى ضم اللاعب إلا فى حالة انهائه لأزمته وقضاياه مع الزمالك،  فى الوقت الذي تتحفظ إدارة الأهلى حتى الأن أيضاً على مطالب كهربا المادية.

 

 

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