شكرا لقرائتكم الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة يبدأ الاعداد لخطة مواجهة بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتتجه النية لدي الجهاز الفني لمنح الفرصة للوجوه الجديدة في المنتخب والتى تنضم لأول مرة مثل رجب بكار الظهير الأيمن ومحمد حمدي الظهير الأيسر إلى جانب إراحة عبدالله السعيد خاصة أنه من العناصر الأساسية للمنتخب .
وكشف حسام البدري أنه سعيد بروح اللاعبين بعد أول تدريب ، وتركيز اللاعبين ورغبتهم في تقديم شيء لمنتخب مصر وهناك التزام والتفاف حول الهدف ، مضيفاً أنه تلقي 4 عروض من ضمنهم عرضين خارج مصر ولكني كنت أشعر أني قريب من تدريب منتخب مصر "، مؤكداً مهمة تدريب المنتخب مسؤولية كبيرة للغاية وفي نفس التوقيت كمدرب لا تستطيع تحديد الزمن لقيادته على العكس من الأندية ، وأشاد البدري بأداء أحمد فتحي لاعب الأهلي،"من خلال مشواري مع الكرة، يحتاج الفريق لعدة أشياء، من الناحية الفنية فتحي قادر على العطاء، بعض اللاعبين يكون وجودهم إيجابي لكن أرجو من البعض عدم الانتقاد" ، مضيفاً أن هناك انتقادات وجهت له بسبب عدم ضم بعض اللاعبين لقائمة المنتخب ، مؤكداً أن هناك استبعادات جاءت لأسباب مختلفة منها إصابة أحمد الشناوي حارس بيراميدز، وكذلك رمضان صبحي ومصطفي محمد بسبب التواجد مع المنتخب الأوليمبي ، موجها رسالة لجمهور مصر " الجماهير تعي جيدا كلمة منتخب مصر والوقوف خلفه، ومتأكد من دعمه، وخطوة بخطوة سيكون معنا ويشاركنا في أهدافنا ويمنحنا الثقة، فهم الوقود لكل شيء".
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