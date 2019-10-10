بسبب صورة.. رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح: «أنت لاعب منفوخ وسبب خسارتنا في كأس العالم.. متنساش نفسك وإحنا اللي عملناك بني آدم.. ما تولع أنت وليفربول»

الموجز

حالة من الغضب والاستياء انتابت مواقع التواصل الاجتماعى بعد هجوم ريس نادي الزمالك مرتضي منصور للاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عقب صور الأخير في مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلامي باسم يوسف.

وشن رئيس نادي الزمالك هجوما حادا على اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، عقب صور الأخير في مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلامي باسم يوسف.

وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "أنت نسيت نفسك ولا إيه، مين اللي بتتصور معاهم دول، احترم نفسك وناسك وأهلك ولا نسيت، مش عاوز حد من أهلك يتصور معاك، وتتصور مع باسم يوسف".

وأضاف: "أنا استفدت إيه لما بتجيب أجوال مع ليفربول، مش يهمنا في حاجة، لما جيت لعبت مع مصر اتغلبنا من السعودية وروسيا في كأس العالم، وخوفت على رجلك، مصر مستفادتش منك حاجة خالص، رايح تتصور مع مين يا بيه، أنت نسيت نفسك".

وأردف أن محمد صلاح في النهاية هو لاعب كرة قدم ليس أكثر، وعليه ألا ينسى نفسه أنه فلاح بسيط من قرية بسيطة وهذا أصله، متابعا: "هي الفلوس والشهرة وصلتك لإيه بالظبط، ملعون أبو الفلوس اللي تعمل كده في الواحد".

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وهاجم رئيس نادي الزمالك، محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد تصرفات الأخير، وصوره المنتشر في الفترة الأخيرة مع باسم يوسف.

واضاف: «أنت عبارة عن لاعب منفوخ نسي نفسه، ونسي من كان السبب في شهرته» متابعا: «إحنا اللي عملناك يا صلاح، الشعب المصري اللي عملك».

وأكد منصور، أن تصرفات محمد صلاح الأخيرة غير صحيحة على الإطلاق، والجميع غاضب منه خاصة بعد حذف لقب مصر من تعريفه الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي في "تويتر"، و"انستجرام"، وهو ما أثار ضجة كبيرة ضده، ما بين مؤيد ومعارض حول هذا التصرف.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للاعب محمد صلاح مع الإعلامي باسم يوسف، والتي أحدثت ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض لتصرفات اللاعب.