شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُقيم احتفالية كُبرى للأهلي "بطل الدوري"..الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقام فى الثامنة من مساء اليوم ، الخميس، حفل تسليم درع الدوري من قبل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى النادي الأهلي بصفته بطل النسخة الأخيرة من المسابقة لموسم 2018 – 2019 للمرة الـ41 فى تاريخه الكروي، ويشهد حفل تسليم درع الدوري حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالإضافة إلى مسئولو شركة بريزنتيشن راعي الجبلاية والنادي الأهلي ومنظم الحفل وتسليم درع الدوري "القديم" بعد رفض المجلس الحالي النسخة الجديدة لدرع الدوري والتى تم تصميمها خلال الفترة الماضية من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ن على أن يتم البدأ خلال الأيام المقبلة فى تصميم درع جديد للدوري الحالي و نفس الأمر لكأس مصر ، ويشهد الحفل الإحتفاء بمؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب من قبل الشركة الراعية وإتحاد الكرة كلمسة وفاء للاعب الذى تعرض لإصابة عصبية ونفسية التى تعرض لها مؤخرًا كمرض نادر وتقديراً للمجهودات التى قدمها اللاعب للأهلي و منتخب مصر فى السنوات الأخيرة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إقامة إحتفالية تسليم الدرع للدوري فى الموسم الجاري وسيتم تكريم فيها أفضل لاعب و ناشئ و حارس مرمى و حكم و حكم صاعد بالإضافة إلى جائزة لأفضل جمهور ، مؤكداً أن ضيق الوقت منع تكريمهم فى الموسم الحالي ، والإكتفاء بحفل لتسليم درع الدوري فقط للأهلي صاحب اللقب فى الموسم المنقضى إلى جانب تسليم كأس مصر للفريق الفائز ايضاً فى النسخة المقبلة.

من المقرر أن يحضر لاعبو الأهلي الدوليين المتواجدين فى معسكر منتخب مصر للحفل بعد الاتفاق مع حسام البدري المدير الفني على ذلك حيث يضم المنتخب 6 لاعبين هم محمد الشناوي و أحمد فتحي و أيمن أشرف وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.