الامارات | مرتضى منصور يفتح النار على محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يفتح النار على محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، النار على النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد التقاطه عدة صور مع الإعلامي المعارض الساخر باسم يوسف، والذي ظهر معه اللاعب خلال تواجدهما في دبي بحفل مجلة “جي كيو” الشهيرة..

وقال مرتضى منصور، في مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" المصري: "محمد صلاح لاعب منفوخ على الفاضي ونسي نفسه ونسي مين السبب ورا شهرته .. احنا اللي عملناك يا صلاح .. الشعب المصري هو اللي عملك".

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وأضاف: "رايح تتصور مع باسم يوسف ليه؟ ما تولع أنت وليفربول .. مصر هي اللي أدتلك الشعبية وعملناك بني آدم ولا نسيت نفسك؟".

وتابع: "صلاح بيتصرف غلط في الفترة الأخيرة .. والكل متضايق منه لما حذف اسم منتخب مصر من تعريفه في تويتر".

وكان محمد صلاح، قد دخل في أزمة مع الجمهور المصري مؤخراً بعد حفل توزع جوائز الأفضل في العالم بعدما حذف صفته كلاعب في منتخب مصر على تعريفه كلاعب على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.