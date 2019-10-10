شكرا لقرائتكم تعرف على تفاصيل احتفالية الأهلي بتسليم درع الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إقامة إحتفالية تسليم الدرع للدوري فى الموسم الجاري وسيتم تكريم فيها أفضل لاعب و ناشئ و حارس مرمى و حكم و حكم صاعد بالإضافة إلى جائزة لأفضل جمهور ، مؤكداً أن ضيق الوقت منع تكريمهم فى الموسم الحالي ، والإكتفاء بحفل لتسليم درع الدوري فقط للأهلي صاحب اللقب فى الموسم المنقضى إلى جانب تسليم كأس مصر للفريق الفائز ايضاً فى النسخة المقبلة.
من المقرر أن يحضر لاعبو الأهلي الدوليين المتواجدين فى معسكر منتخب مصر للحفل بعد الاتفاق مع حسام البدري المدير الفني على ذلك حيث يضم المنتخب 6 لاعبين هم محمد الشناوي و أحمد فتحي و أيمن أشرف وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.
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