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شكرا لقرائتكم تقديم موعد مران منتخب مصر لحضور لاعبو الأهلي حفل التتويج بدرع الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الأهلي قد توج بلقب بطولة الدوري عن الموسم المنقضي 2018 – 2019 ، للمرة الـ41 فى تاريخه ، وتقرر تسليم الدرع فى إحتفالية كبري بتنظيم شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة و النادي الأهلي فى حضور مسئولو الأهلي و اتحاد الكرة وكوكبة من رموز الرياضة.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إقامة إحتفالية تسليم الدرع للدوري فى الموسم الجاري وسيتم تكريم فيها أفضل لاعب و ناشئ و حارس مرمى و حكم و حكم صاعد بالإضافة إلى جائزة لأفضل جمهور ، مؤكداً أن ضيق الوقت منع تكريمهم فى الموسم الحالي ، والإكتفاء بحفل لتسليم درع الدوري فقط للأهلي صاحب اللقب فى الموسم المنقضى إلى جانب تسليم كأس مصر للفريق الفائز ايضاً فى النسخة المقبلة.
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