شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد استاد القاهرة لمواجهة بطل السنغال .. ويخاطب الجهات الأمنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو نادى الزمالك استاد القاهرة الدولى من أجل استضافة مباراة بطل السنغال، المقرر لها يوم 24 من الشهر الجارى، حيث سيتم مخاطبة الجهات الأمنية من أجل الحصول على الموافقات الخاصة بخوض اللقاء على استاد القاهرة، لاسيما وأن الزمالك سيضع استاد السلام فى المرتبة الثانية فى حالة رفض خوض اللقاء على ملعب القاهرة، ويأتى بتروسبورت فى المرتبة الثالثة.

يستعد مسئولو القلعة البيضاء للانتهاء من ترتيبات إقامة مباراة بطل السنغال بعدما خطفت الأنظار خلال الايام الماضية بعدما قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إعادة مواجهة الفارس الأبيض أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال ، وانتهت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، باتخاذ قرار رسمى من "كاف" بإعادة المباراة فى القاهرة، يوم 24 من الشهر الجارى، من أجل تحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يشارك الفريق الخاسر فى بطولة الكونفدرالية.

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واتخذ الاتحاد الأفريقى قرارات رسمية بشأن تلك الأزمة جاءت كالتالى..إعادة المباراة يوم الخميس 24 أكتوبر، الساعة 8 مساءًا بالقاهرة - الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر- كاف سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية - سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة كاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها.