شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد استاد القاهرة لمواجهة بطل السنغال .. ويخاطب الجهات الأمنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واتخذ الاتحاد الأفريقى قرارات رسمية بشأن تلك الأزمة جاءت كالتالى..إعادة المباراة يوم الخميس 24 أكتوبر، الساعة 8 مساءًا بالقاهرة - الزمالك سيحدد مكان (ملعب) المباراة بحد أقصى يوم السبت 12 أكتوبر- كاف سيتحمل نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية - سيتم إجراء مزيد من المراجعة للموقف من قبل لجنة كاف التأديبية فيما يتعلق بالجوانب التي تختص بها.
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