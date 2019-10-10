مرتضى منصور: «لو في دكر في الأهلي يطلع عقد كهربا.. والفريق البرتغالي متجوزه عرفي».. ويهدد: هشترى نصف الفريق الأحمر

الموجز

عادت أزمة اللاعب كهربا مع نادي الزمالك للتواجد على الساحة الرياضية مرة آخرى بعد شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما كبيرا على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

مرتضي يتحدى

وتحدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مجلس إدارة النادي الأهلي في إظهار عقد اللاعب محمود كهربا نجم الفريق الأبيض السابق والمحترف بالدوري البرتغالي حالياً.

لا يستطيع ضم كهربا

وتابع مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم بقناة الحدث اليوم، ان الأهلي لا يستطيع ضم كهربا في يناير، كهربا مرتبط بعقد مع الزمالك.

لو في دكر في الأهلي

قال مرتضى: ” لو في دكر في مجلس الأهلي يطلع عقد كهربا”.

متجوز كهربا عرفي

وشدد رئيس الزمالك على أن الفريق البرتغالي متجوز كهربا عرفي، ولكي يضمه الأهلي لابد من عقد جواز رسمي، والعقد الرسمي عندي.

جلسة مع كهربا

وأكد مصدر بالأهلي أن هناك جلسة جمعت بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي ووكيله أحمد يحيى مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي وعدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي، بمنزل الأخير بعد عودة كهربا إلى مصر لقضاء إجازته في فترة التوقف الدولي الحالي.

قيمة الشرط الجزائي

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وكشف المصدر لـ “القاهرة 24” تفاصيل الاتفاق الذي تم بين الأهلي وكهربا لارتدائه الفانلة الحمراء في الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث وافق الأهلي على دفع 400 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد كهربا مع ناديه البرتغالي.

القيمة المالية لكهربا

اتفق الطرفان على القيمة المالية التي يتقاضاها كهربا من الأهلي ووضعه بالفئة الأولي للفريق، على أن يوقع للمارد الأحمر لمدة 4 سنوات ونصف بداية من يناير القادم.

وتعهد كهربا بالحصول على بطاقته الدولية من أفيس البرتغالي بعد دفع 400 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده.

رفض العود للزمالك

ورفض كهربا العودة للزمالك في ظل انتهاء عقده وعدم توثيق العقد الجديد رغم تأكيدات مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، بتوقيع كهربا لمدة 3 سنوات للأبيض.

مرتضي يهدد بشراء نصف لاعبي الأهلي

وهدد منصور بشراء نصف فريق الأهلي في حال ضم محمود كهربا للمارد الأحمر، مشددا على أنه سيدفع لكل لاعب 40 مليون جنيه للحصول على خدماته.

وأنهى رئيس الزمالك :"مسألة توقيع كهربا للأهلي لا تتعدى كونها خطة ممنهجة لشغل نادي الزمالك وتشتيته بعد انتهاء أزمة جينيراسيون وصدور قرار إعادة المباراة".

وكان كهربا قد رحل عن الزمالك في الصيف الماضي بعد انتهاء تعاقده وفقاً لما ذكره اللاعب، لكن إدارة الأبيض أكدت أن هناك عقداً أخر ما زال سارياً لتتهم لاعبها بالهروب.