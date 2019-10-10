شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مران المنتخب 30 دقيقة بسبب احتفالية تسليم درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على تقديم موعد مران المنتخب اليوم الخميس ليقام فى الخامسة والنصف مساءاً بدلا من السادسة، من أجل خروج لاعب الأهلي من المعسكر لحضور حفل التتويج بدرع الدوري من قبل اتحاد الكرة والتى تنطلق فى الثامنة مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة الكبري .
كان الأهلي قد توج بلقب بطولة الدوري عن الموسم المنقضي 2018 – 2019 ، للمرة الـ41 فى تاريخه، وتقرر تسليم الدرع فى إحتفالية كبري بتنظيم شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة و النادي الأهلي فى حضور مسئولو الأهلي و اتحاد الكرة وكوكبة من رموز الرياضة.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إقامة إحتفالية تسليم الدرع للدوري فى الموسم الجاري وسيتم تكريم فيها أفضل لاعب و ناشئ و حارس مرمى و حكم و حكم صاعد بالإضافة إلى جائزة لأفضل جمهور ، مؤكداً أن ضيق الوقت منع تكريمهم فى الموسم الحالي، والإكتفاء بحفل لتسليم درع الدوري فقط للأهلي صاحب اللقب فى الموسم المنقضى إلى جانب تسليم كأس مصر للفريق الفائز ايضاً فى النسخة المقبلة.
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