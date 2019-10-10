شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتوجه إلى الإسكندرية غدا لمواجهة بتسوانا ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه غداً الجمعة المنتخب الوطنى إلى برج العرب للدخول فى معسكر مغلق هناك حتى موعد مباراة بتسوانا الودية المقرر لها الإثنين المقبل فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون ، بعد قرار الامن إقامة اللقاء فى برج العرب بدلاً من استاد القاهرة . وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قد ضم قائمة 22 لاعباً لمباراة بتسوانا وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد. يذكر أن منتخب بتسوانا وصل القاهرة فجر الثلاثاء الماضى، وتضم البعثة 32 فردا.

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