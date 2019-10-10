رياضة | طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة السولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة السولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إطمئن السويسري رينيه فايلر المير الفني للأهلي من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن حالة الثنائي المُصاب عمرو السولية وكريم نيدفيد، لمعرفة تطورات حالتهم الطبية.

ويؤدي السولية جلسات العلاج الطبيعي داخل النادي، عقب تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت السبت الماضي على استاد أسوان وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

وكشف الجهاز الطبي بالنادي أن حالة السولية، شهدت تحسنا ملحوظا، ويتلاشي تورم القدم بشكل تدريجي، خلال اليومين الماضيين.

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وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب يخضع لبرنامج علاج طبيعي للتخلص من تورم القدم بشكل نهائي والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالتدريب في الجيم وملعب التتش.

وعرض عمرو السولية، نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني قبل انطلاق المعسكر استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب بوتسوانا ضمن الأجندة الدولية.

وفي نفس السياق يواصل كريم نيدفيد، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل مقر النادي بالجزيرة، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها وتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

ويقوم نيدفيد، بإجراء جلسة علاج طبيعي ثم جلسة في الجيم، وعلى ضوء حالته يتحدد موعد تنفيذه للمرحلة الجديدة في البرنامج العلاجي والتأهيلي المحدد والذي سبق أن عاد به من ألمانيا بعد إجراء جراحة غضروف الركبة.