رياضة | فتح الله: تغيرات ميتشو سبب تراجع أداء الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح الله: تغيرات ميتشو سبب تراجع أداء الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك السابق، علي تراجع أداء الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، وسر تفوق النادي الأهلي مع المدير الفني الجديد رينيه فايلر الذي يقدم مستوى مميز في الوقت الحالي مع المارد الأحمر.

وصرح "فتح الله"، خلال استضافته في برنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، إنه يرى أن الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك هو السبب في تراجع أداء ونتائج الفريق خاصة في المباريات الأخيرة، وذلك بسبب عملية التدوير وعدم ثبات التشكيل حتى الآن مع الفريق لخوضه عدد كافي من اللقاءات يجعله يثبت التشكيل.

وتابع مدافع الزمالك السابق، أن التعديلات الكبيرة التي يُدخلها ميتشو كل مباراة على تشكيل الفريق، مع إشراك لاعبين لم يشاركوا منذ فترة كبيرة سبب أساسي من أسباب تراجع الأداء، وكل ما يحدث حاليا في النادي يتحمله المدير الفني فقط لأنه صاحب القرار الأول والأخير في التشكيل.

وتطرق فتح الله للحديث عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي رينيه فايلر قائلا:" إن فايلر مدير فني متميز وظهر فكره المميز بعد مباراة السوبر أمام نادي الزمالك، كما أن الفوز أعطى لاعبي الأهلي ثقة كبيرة خلال المباريات التي تلت القمة".