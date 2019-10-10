رياضة | ميتشو: جينيراسيون افتعل أزمة لم نكن طرفًاً فيها.. وجاهزون لمواجهتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو: جينيراسيون افتعل أزمة لم نكن طرفًاً فيها.. وجاهزون لمواجهتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه جاهز لخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، والمقرر لها يوم 24 أكتوبر الجاري، في القاهرة.

وصرح "ميتشو" في فيديو أثناء عقد جلسة مع رئيس الزمالك، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالفريق الأول، والذي تم بثه عبر برنامج "الزمالك اليوم"، في الساعات الأولى من صباح الخميس: "أشكر رئيس الزمالك على الدعم المستمر لي ولكل اللاعبين، وجاهزون لمباراة جينيراسيون في البطولة الأفريقية".

وشدد المدير الفني للأبيض: "أتمنى أن تُلعب المباراة ولا ينسحب الفريق السنغالي مجددًا، لأنه افتعل أزمة لم نكن طرفًا فيها".

واوضح "ميتشو": "كنا جاهزين لخوض المباراة التي لم تُلعب في أي توقيت، وحاليًا جاهزين للمباراة، وهذه رسالتي للجماهير".

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وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغالي، في القاهرة، يوم 24 أكتوبر الجاري، بعد أن رفض الجانب السنغالي خوض المباراة لتغيير موعدها والملعب المحدد دون علمه.

ومن المقرر أن يُحدد الزمالك ملعب المباراة بحد أقصى يوم 12 أكتوبر الجاري، على أن يتحمل "كاف" نفقات الطيران الدولي والإقامة المحلية لفريق جينيراسيون فوت وحكام المباراة المعنية.

فيما أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، عن وقوع الزمالك أو جينيراسيون فوت، بعد تأهل أحدهما، في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من:

مازيمبي الكونغولي، زيسكو يونايتد الزامبي، أول أغسطس الأنجولي.