رياضة | الاتحاد الإفريقي يبدأ تسجيل الوفود ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإفريقي يبدأ تسجيل الوفود ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الاتحاد الأفريقي للتايكوندو في تسجيل الوفود المشاركة ببطولة بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو المقرر إقامتها في الفترة من ١١ إلى ١٣ أكتوبر على شاطئ لابيازا La Piazza بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

وقد بدأت الدول المشاركة في الوصول إلى فنادق الإقامة في سهل حشيش. وقامت لجنة تسجيل الاتحاد الأفريقي باستقبال الوفود وتسجيلهم.

وقامت اللجنة اليوم بتسجيل 9 دول وهي: مصر، والمغرب، واسبانيا، وألمانيا، والسعودية، وليبيا، وروسيا، والعراق، والبحرين. ووصل إجمالي اللاعبين المسجلين اليوم إلى 50 لاعبا بالإضافة إلى 10 مدربين.

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وتقام البطولة بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة. بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة. وتشهد مسابقات البومسا بأنواعها ومسابقات الفري ستايل ومسابقات تكسير الخشب.

وتخوض مصر منافسات البطولة بأكبر بعثة مكونة من 23 لاعبا تحت قيادة المدير الفني دكتور وسام الغمري، والمدرب أحمد خضر.

ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة الأستاذة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي ومديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي. فيما يتولى الدكتور وسام الغمري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.