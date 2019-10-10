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الأهلي المصري ينهي إجراءات التعاقد مع محمود كهربا
الخميس 10 أكتوبر 2019
الخليج 365
أنهى النادي الأهلي المصري إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا، لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي والزمالك السابق، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وعقد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، جلسة مع اللاعب المصري في أحد الفنادق بالقاهرة، بعد عودته إلى مصر قادما من البرتغال خلال الساعات الماضية.
وحصل مسؤولو الأهلي على توقيع كهربا بشكل رسمي، وقاموا بالتقاط صور التوقيع، تمهيدا للإعلان عن الصفقة في يناير/كانون الثاني المقبل.
وتأتي الجلسة بعد موافقة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، على التعاقد مع اللاعب في أقرب فرصة، بعد مشاهدته مهاراته وقدراته في فيديوهات مسجلة.
وأوضح كهربا في جلسته مع مسؤولي الأهلي أنه يتبع جميع الطرق الرسمية باتحاد الكرة المصري من أجل استعادة بطاقته من ناديه السابق الزمالك، ليصبح حرا ويحق له اللعب بأي نادي دون مشكلات.
وأكد مدير التعاقدات بالأهلي أن محمود الخطيب، رئيس النادي، يرفض الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي قبل إنهاء مشكلة اللاعب مع الزمالك بالحصول على أوراقه الرسمية.
ومن المقرر أن يعلن الأهلي الحصول على توقيع كهربا فور إنهاء اللاعب مشكلته مع الزمالك.
وانقطع كهربا عن تدريبات الزمالك منذ يوليو/تموز الماضي في ظل رغبته في زيادة راتبه، معتبرا أن تعاقده انتهى مع النادي بنهاية الموسم الماضي، مشيرا إلى أن العقد الجديد الذي يمتد لـ3 سنوات أخرى ليس قانونيا.
وانضم لاعب إنبي المصري الأسبق إلى فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر، قبل أن يحصل على البطاقة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد رفض نظيره المصري تسليمها له.
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