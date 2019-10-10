شكرا لقرائتكم فايلر يستفسر عن الحالة الطبية لثنائي الأهلي نيدفيد والسولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر السويسري رينيه فايلر المير الفني للأهلي من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عن حالة الثنائي المُصاب عمرو السولية وكريم نيدفيد ، ويؤدي عمرو السولية جلسات العلاج الطبيعي داخل النادي، بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت عصر السبت الماضي على استاد أسوان وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن حالة السولية، شهدت تحسنا ملحوظا، وبدأ تورم القدم في التلاشي بشكل تدريجي ، وأشار الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج علاج طبيعي للتخلص من تورم القدم بشكل نهائي والاطمئنان على حالته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالتدريب في الجيم وملعب التتش.

وكان عمرو السولية، قد عرض نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني قبل انطلاق المعسكر استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب بوتسوانا ضمن الأجندة الدولية.

كما يواصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل مقر النادي بالجزيرة، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها وتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

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ويؤدي نيدفيد، جلسة علاج طبيعي ثم جلسة في الجيم، وعلى ضوء حالته يتحدد موعد تنفيذه للمرحلة الجديدة في البرنامج العلاجي والتأهيلي المحدد والذي سبق أن عاد به من ألمانيا بعد إجراء جراحة غضروف الركبة.

وخضع نيدفيد لفحوصات طبية للتعرف على مدى التحسن في حالته ونسبة شفائه من الإصابة التي تعرض لها.