شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يُجمد عماد حمدى خوفاً من تكرار سيناريو بامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولى النادى الاسماعيلى على تجميد عماد حمدى لاعب وسط الفريق على دكة البدلاء وإعطاء تعليمات واضحة للصربى ميودراج المدير الفنى للدراويش بعدم الاعتماد على اللاعب نهائياً بعد رفضه تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء وإصراره على الرحيل لبيراميدز على الطريقة المجانية مثلما فعل كريم بامبو لاعب الفريق الذى رفض كل المحاولات لتمديد تعاقده ليرحل دون مقابل لصفوف الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من إدارة الاسماعيلى أن عماد حمدى يمتلك عرض مغري من الناحية المادية من إدارة نادى بيراميدز يفوق ماعرضه الدراويش بثلاثة اضعاف فى الموسم الواحد ، ويؤكد مسئولي الاسماعيلي أن عماد حمدي الذى لم يشارك فى المباريات منذ بداية الموسم طبقاً لتعليمات ادارة النادى مرتبط بعقد مع النادي يمتد لموسمين لكن اللاعب أعلن أن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لاي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع للدروايش وهو ما ينبأ بأزمة قادمة بين اللاعب والنادى .

Advertisements

وكان مسئولو بيراميدز قد طلبوا التعاقد مع عماد حمدى فى الصيف ولكن إدارة الاسماعيلى ترددت ورفضت بعد انتقادات الجماهير وغضبها لرحيل النجوم مع قلة الخبرات فى صفوف الفريق بعد بيع طارق طه ومحمود متولي ومحمد عواد

وانضم عماد حمدي صاحب الـ26 عاما إلى الإسماعيلي من المنصورة في عام 2015 ، وكانت إدارة الإسماعيلي قد نجحت في تمديد تعاقد ستة لاعبين لمدة خمسة مواسم وهم محمد مجدي ومحمد فوزي وعبد الرحمن مجدي ومحمد صادق ومدحت فقوسة وأحمد ايمن.