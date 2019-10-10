شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى: التحكيم العقبة الرئيسية للأهلى فى أفريقيا.. وفايلر "مخرج شاطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلي القيعي مسؤول التعاقدات بالنادي الأهلي، ، أن مجموعة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا متوازنة ، مشيراً إلى أنه لا توجد مجموعة سهلة أو صعبة في أفريقيا خلال الفترة الحالية .

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وقال القيعي في تصريحات تليفزيونية ، أتمني ان يكون التحكيم جيداً عن السنوات الماضية ، مؤكداً أن التحكيم كان العقبة الرئيسية أمام الأهلي في إفريقيا بالسنوات الأخيرة.

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وأشار مسؤول التعاقدات بالنادي الأهلي، إلي أن الأحمر قادر على تصدر هذه المجموعة واستكمال مسيرته الإفريقية .

وعن أداء السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، قال القيعي : " فايلر جائع نجاحات وشخصيته مختلفة جدًا عن مدربين سابقين".، مؤكداً أن فايلر مثل المخرج الشاطر يستطيع أخراج من الممثل أفضل ما لديه ولكن يجب أن لا نتسرع في الحكم عليه .