شكرا لقرائتكم تجميد عماد حمدي على دكة بدلاء الاسماعيلى .. وتحذير ميودراج من مشاركته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان مسئولو بيراميدز قد طلبوا التعاقد مع عماد حمدى فى الصيف ولكن إدارة الاسماعيلى ترددت ورفضت بعد انتقادات الجماهير وغضبها لرحيل النجوم مع قلة الخبرات فى صفوف الفريق بعد بيع طارق طه ومحمود متولي ومحمد عواد.
وانضم عماد حمدي صاحب الـ26 عاما إلى الإسماعيلي من المنصورة في عام 2015 ، وكانت إدارة الإسماعيلي قد نجحت في تمديد تعاقد ستة لاعبين لمدة خمسة مواسم وهم محمد مجدي ومحمد فوزي وعبد الرحمن مجدي ومحمد صادق ومدحت فقوسة وأحمد ايمن.
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