الموجز
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق والمحترف حاليا بنادي افيس البرتغالي، لن ينتقل لـ النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.
وتابع "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الزمالك اليوم " , والمذاع عبر فضائية " الحدث اليوم " : كهربا لم يوقع أي عقود انتقال لـ النادي الأهلي، مؤكدًا أن كل ما يتداول ما هو إلا لزعزعة استقرار الزمالك
ووجه " منصور " رسالة للنادي الأهلي قائلا : " لو رجالة طلعوا العقد عايز اشوفة" .
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ناري من «مرتضى منصور» على توقيع «كهربا» للاهلي : " لو رجالة طلعوا العقد " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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