شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال اليد أمام السعودية فى أولى وديات الاستعداد لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى السادسة مساء اليوم الخميس منتخب رجال كرة اليد الأول نظيره السعودى فى أولى وديات المنتخبان التى تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى بالمعادى . ومن المقرر أن تقام الودية الثانية مساء بعد غدا السبت. Advertisements تأتى هذه الوديتان فى إطار استعداد منتخب مصر لخوض بطولة أمم أفريقيا فى يناير القادم بتونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 . بينما يستعد منتخب السعودية لخوض بطولة أسيا المؤهلة للأولمبياد أيضا. يدير لقاء اليوم الحكمان القاريان محمود البلتاجي وحمدى ناصر ، بينما يدير لقاء السبت علاء حسن وحسام معتمد .

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