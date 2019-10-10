شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن تعيين عصام مرعى فى جهاز ميتشو ويوجه الشكر لأيمن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انضمام عصام مرعي كابتن النادي السابق إلى الجهاز الفني المعاون للفريق الكروي الأول، فى منصب المدرب المساعد.
أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم"، أنه اتفق مع المدير الفني على انضمام عصام مرعي للجهاز الفني المعاون للفريق.
وقال مرتضى منصور أن عصام مرعي لا يعلم بالقرار الا من خلال برنامج الزمالك اليوم مؤكداً أنه تم الاستقرار عليه بشكل نهائي، ووجه الشكر لأيمن عبد العزيز المدرب المساعد في الفريق الكروي الأول بالنادي، بعد تعيين عصام مرعى.
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن تصريحاته بشأن طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي كان كمين حتى لا يتم تأجيل أي مباراة للفريق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مرتضى منصور، أن ناديه مستعد للعب غداً أمام الأهلي وليس في الموعد المحدد يوم 19 من الشهر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى، ويثق في الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلن تعيين عصام مرعى فى جهاز ميتشو ويوجه الشكر لأيمن عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.