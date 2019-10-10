شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي ونور الطيب تتأهلان لنصف نهائي أمريكا المفتوحة للإسكواش..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونور الطيب المصنفة الثالثة، إلى الظور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 12 أكتوبر الجاري.

وفازت الوليلي في مباراة الدور ربع النهائي على منافستها الانجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 14-12, 11-8 .

فيما فازت نور الطيب على مواطنتها روان العربي بثلاثة أشواط نظيغة في مباراة استغرقت 26 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-2, 11-7 .

و تعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017



