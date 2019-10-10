شكرا لقرائتكم خبر عن سباحة الأهلى تغادر القاهرة للمشاركة فى بطولة بلغاريا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة فريق السباحة بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، القاهرة مساء اليوم متجهة إلى بلغاريا للمشاركة في بطولة بلغاريا الدولية والتي تقام على مدار أسبوع بمشاركة العديد من الأندية المميزة في اللعبة.

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وتضم بعثة الأهلي 35 سباحا وسباحة، فيما يضم الجهاز الفني والإداري: " محمد فاضل، نائب رئيس جهاز ألعاب الماء، ومحمد علام، رئيس جهاز السباحة، ومحمد صدقي، ومحمد فرج، مساعدا مدير جهاز السباحة، واشرف صلاح، المدير الفني، ومحمد سيد بادي ورامي عبداللطيف مديرا قطاع الناشئين، وثروت ماهر، وحسام الدين عمر، مدرب عام، وخالد زيدان طبيب الفريق، وأحمد الشايب إداري.

وسبق أن شارك الأهلي في بطولة بلغاريا الدولية، وحقق نتائج مميزة في جميع المراحل العمرية.