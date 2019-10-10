شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: استاد القاهرة وافق على استضافة مباريات الزمالك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حصوله على موافقة رسمية من إدارة هيئة استاد القاهرة على استضافة مباريات الفريق المقبلة.
أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الزمالك اليوم"، أنه سيقوم بإرسال مخاطبات الى الجهات الأمنية يطلب فيها اقامة المباراة المقبلة للزمالك ضد جينيراسيون بملعب استاد القاهرة وبحضور جماهيري.
وقال مرتضى منصور أن الحضور الجماهيري حق مشروع للنادي في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها المباراة مؤكداً انه مطمئن لقبول الأمن لمطلب نادي الزمالك.
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