مرتضى منصور: إذا كان هناك "رجلاً" في الأهلي فليظهر عقد كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تحدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مجلس إدارة النادي الأهلي في إظهار عقد اللاعب محمود كهربا نجم الفريق الأبيض السابق والمحترف بالدوري البرتغالي حالياً.

وفي تصريحات لبرنامج الزمالك الرسمي قال مرتضى منصور :"إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا".؟

وكان كهربا قد رحل عن الزمالك في الصيف الماضي بعد انتهاء تعاقده وفقاً لما ذكره اللاعب، لكن إدارة الأبيض أكدت أن هناك عقداً أخر ما زال سارياً لتتهم لاعبها بالهروب.

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وأضاف مرتضى منصور :"هل سيتعاقد النادي الأهلي مع اللاعب محمود كهربا بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سبباً في غضبنا منه في نادي الزمالك".

وتابع رئيس نادي الزمالك :"هذا هو كهربا الذي بصق على جماهير الزمالك، وهو أيضاً الذي اشتبك مع عامل بنادي الزمالك لأسباب مخلة قبل أن يتعرض للضرب".

وأردف مرتضى منصور :"أتحدى أن يُظهر النادي الأهلي عقد محمود كهربا، أؤكد أن اللاعب لم يوقع كما يتردد".

وأنهى رئيس الزمالك :"مسألة توقيع كهربا للأهلي لا تتعدى كونها خطة ممنهجة لشغل نادي الزمالك وتشتيته بعد انتهاء أزمة جينيراسيون وصدور قرار إعادة المباراة".