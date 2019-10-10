مرتضى منصور: الزمالك ليس عليه ديون لأي لاعب أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وجود أي ديون على ناديه لأي لاعب أجنبي سابق، مشيراً إلى سداد كافة المستحقات القديمة للاعبين.
وفي تصريحات لبرنامج الزمالك الرسمي قال مرتضى منصور :"كل ما أثير عن غرامة من الاتحاد الإفريقي على اتحاد الكرة نظراً لوجود ديون على نادي الزمالك محض كذب وافتراء".
وأضاف رئيس الزمالك :"لا يوجد أي لاعب أجنبي لديه مستحقات الآن، تم تسديد كافة الديون القديمة ولدينا مستندات تثبت ذلك".
وعن قرعة دوري الأبطال قال رئيس النادي الأبيض :"أين ممثل الزمالك في القرعة؟ الزمالك لا يقل عن النادي الأهلي حتى لا يكون لديه ممثل في مراسم القرعة".
وتابع مرتضى منصور :"أين حازم إمام وميدو وحسن شحاته وفاروق جعفر وعمر زكي وغيرهم من تمثيل الزمالك في قرعة دوري الأبطال؟".
وأتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا :"هل تم تأميم الكاف؟ أوجه سؤالي إلى فاطمة سامورا، يجب أن تتم القرعة باحترام وبشكل أفضل من ذلك".
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