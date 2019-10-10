تصريحات الأربعاء.. ترحيب الأهلي بكلمة تركي آل الشيخ.. تفاصيل توقيع كهربا للقلعة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأربعاء.
القيعي: أهلاً بكلمة تركي آل الشيخ الطيبة.. وفايلر كالمخرج الشاطر
خاص.. تفاصيل توقيع كهربا للأهلي.. والنادي يسدد الشرط الجزائي
عضو مجلس الزمالك لمصراوي: كنا نتمنى تواجد الأهلي معنا بدوري الأبطال
أحمد مرتضى: الزمالك تعلم من درس الكونفدرالية.. ونثق في تخطي جينيراسيون
صن دوانز: لن نحترم خصومنا في الملعب.. نريد وضع بصمتنا في أبطال أفريقيا
عبدالحفيظ معلقا على مجموعة الأهلي: مقبولة.. ولم نلتق مع بلاتنيوم كثيرًا
محمد إيهاب يتراجع عن الاعتزال: "نستكمل الإجراءات القانونية لرفع الإيقاف عن مصر"
أول تعليق من النجم الساحلي على مواجهة الأهلي بمجموعات دوري الأبطال
مندوب مازيمبي في القرعة مازحاً: الزمالك سينتقل للكونفدرالية
الهلال لمصراوي: جاهزون لاستقبال الأهلي في السودان
مصدر بالأهلي لمصراوي: اقتربنا من حسم صفقة كهربا
الوداد البيضاوي: تصريحات مرتضى منصور أثارت شكوكنا حول كاف
جينيراسيون يوضح لمصراوي موقفه من مباراة الزمالك
بركات: "كاف" حدد مواعيد مواجهتي مصر مع كينيا وجزر القمر
"متمسكون به".. أول تعليق من الأهلي على أنباء رحيل أزارو
مصدر لمصراوي: الزمالك تراجع عن طلب تأجيل القمة
الإسماعيلي لمصراوي: نتمسك بتأجيل مواجهة طنطا
مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي موقف عبد الغني من لقاء القمة
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