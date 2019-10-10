رئيس الزمالك يهاجم محمد صلاح

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما علي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بسبب تصويره مع الإعلامي باسم يوسف. بسبب تصويره مع الإعلامي باسم يوسف. وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تلفزيونية، "لماذا تصورت مع باسم يوسف وأبو تريكة، أنت في النهاية لاعب كرة وما تفعله غير مقبول".

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