رئيس الزمالك: جاهزون للقمة.. ولدينا تعديلات بالجهاز الفني

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن تصريحاته بشأن تأجيل مباراة القمة كانت بمثابة كمين فقط لمعرفة موقف الأهلي.

وأوضح رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، "الأمر منتهي ولن يحدث تأجيل في أي لقاء".

وفى سياق مختلف، قال رئيس الزمالك "انضم عصام مرعي للجهاز الفني بشكل رسمي بعد موافقة ميتشو، بينما أيمن عبد العزيز رحل لتولي منصب رئيس قطاع الكرة".