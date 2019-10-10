محمود فتح الله: أدرس العودة من الإعتزال

أكد محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق أنه من الوارد التراجع عن قرار الاعتزال والعودة للملاعب مرة أخرى. وقال فتح الله خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم: " إذا تلقيت عرضا قويا من نادي مميز في انتقالات الشتاء في يناير المقبل سأعود للملاعب مرة أخرى". في يناير المقبل سأعود للملاعب مرة أخرى". يذكر أن فتح الله ختم مسيرته مع نادي النجوم قبل أن يعلن تفكيره في التراجع عن قرار الاعتزال.

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